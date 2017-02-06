ГЛАВНАЯ

Опубликовано 13 август, 2012 - 11:57 пользователем admin

СВЕЖИЙ НОМЕР

февраль, 2017

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

понедельник, 6 февраль, 2017
Спектакль в двух актах по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита»
четверг, 9 февраль, 2017
Премьера фильма «На пятьдесят оттенков темнее»
пятница, 17 февраль, 2017
Концерт-шоу с участниками V сезона проекта «Голос»
суббота, 18 февраль, 2017
Концерт Лолиты

ФОТОПРОЕКТ

Как в кино!

Примерить на себя образы любимых киногероев – что в детстве может быть интереснее? Добро пожаловать в самую добрую сказку! 

ПЕРСОНЫ

Инна Огаркова. Эмоции в подарок

Говорят, если и стоит на что-то в жизни копить, а потом с легкостью тратиться, то только на путешествия! Ведь они дарят эмоции и впечатления, которые надолго сохраняются в памяти, и заменить их практически ничем невозможно, - уверена генеральный директор «Студии Туризма» Инна Огаркова.

Видео

Типография ПСП Печать журнала "Собрание Эксклюзив

НОВОСТИ

Чтобы вам было удобно
31 Окт 2016 - 12:07
Частица счастья
4 Апр 2016 - 16:44
Феерия вкусов
4 Дек 2015 - 11:15