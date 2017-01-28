Примерить на себя образы любимых киногероев – что в детстве может быть интереснее? Добро пожаловать в самую добрую сказку!
Выбирай настоящее!
Примерить на себя образы любимых киногероев – что в детстве может быть интереснее? Добро пожаловать в самую добрую сказку!
Говорят, если и стоит на что-то в жизни копить, а потом с легкостью тратиться, то только на путешествия! Ведь они дарят эмоции и впечатления, которые надолго сохраняются в памяти, и заменить их практически ничем невозможно, - уверена генеральный директор «Студии Туризма» Инна Огаркова.
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31 Окт 2016 - 12:07
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4 Апр 2016 - 16:44
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4 Дек 2015 - 11:15