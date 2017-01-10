Говорят, если и стоит на что-то в жизни копить, а потом с легкостью тратиться, то только на путешествия! Ведь они дарят эмоции и впечатления, которые надолго сохраняются в памяти, и заменить их практически ничем невозможно, - уверена генеральный директор «Студии Туризма» Инна Огаркова.